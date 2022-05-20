«Сберегут личный состав»: Шойгу о поставке беспилотников российским военным Шойгу: в ближайшее время российским военным поставят стратегические беспилотники

Фото Минобороны РФ

Российские военные в ближайшее время получат новые стратегические беспилотники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе ведомственной коллегии. По его словам, БПЛА помогут сохранить личный состав и снизить расход боеприпасов и ресурса авиатехники. Министр не уточнил, о каких моделях БПЛА идёт речь.

В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения, — рассказал Шойгу.

Сейчас на балансе Минобороны РФ нет стратегических БПЛА, сопоставимых с американским стратегическим RQ-4 Global Hawk. В 2015 году сообщалось о возможной разработке стратегического высотного БПЛА в ОКБ Мясищева на базе самолёта М-55 «Геофизика».

Он также отметил, что до конца года Россия усилит военное присутствие в Западном военном округе. По словам главы оборонного ведомства, в ответ на усилие НАТО Москва сформирует более 10 новых воинских частей около границ. Шойгу также добавил, что операция по освобождению ЛНР близка к завершению, а ВСУ терпят поражение, но стремятся выдать кратковременные успехи за крупные достижения.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев заявил, что Россия укрепит рубежи и усилит группировку войск на границе, если Финляндия вступит в НАТО. Он обвинил Вашингтон в давлении на Скандинавские страны, которые раньше «не горели желанием» присоединяться к Блоку. Бондарев заверил, что несмотря на «настораживающую в геополитическом смысле» новость, безопасности России ничего не угрожает.