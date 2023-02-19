«Главные провокаторы»: Песков ответил на призыв Нуланд ударить по Крыму Песков назвал Нуланд агрессивным «ястребом» из-за призыва нанести удар по Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд относится к стану «наиболее агрессивных „ястребов“» в американской политике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Так пресс-секретарь президента отреагировал на призывы Нуланд поддержать удары по Крыму. Песков отметил, что заявления заместителя госсекретаря подчеркивают глубину противоречий между США и Россией, а также лишний раз демонстрируют провокационный характер внешней политики Вашингтона.

Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий и роль США как главных провокаторов международной напряженности, — сказал Песков.

Нуланд ранее заявила, что военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове. Она отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что заявление Нуланд было сделано с целью провокации Киева. По его мнению, Вашингтон постоянно подталкивает Украину к эскалации конфликта с Россией.