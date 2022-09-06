«Саморазрушительное решение»: Захарова о визовом режиме с ЕС Захарова назвала отмену упрощенного визового режима с ЕС саморазрушительным решением для Европы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Решение стран Евросоюза ограничить упрощенный визовый режим является саморазрушительным для Брюсселя, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. По ее словам, которые цитируют «Известия», такой ход был навязан верхушке ЕС Вашингтоном, чтобы оказать как можно больше негативного воздействия на Европу.

По сути, это решение, которое навязано, оно давно проговаривалось, и оно навязано заокеанскими старшими братьями и сестрами Брюсселю. Решение, которое, в общем-то, идет в русле этой самой разрушительной или саморазрушительной логики, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что полноформатные отношения с Россией придавали ЕС стимул к развитию и приносили доход, от которого Европе пришлось отказаться.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян». При этом министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу въездных документов гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.