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24 июля 2025 в 13:04

«Сами запутались»: в МИД раскрыли истинное отношение Запада к санкциям

Захарова: эксперты на Западе признают неэффективность антироссийских санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты на Западе признают, что санкционная политика против России оказалась неэффективной, передает заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой ТАСС. По ее словам, там никто не может в полной мере дать оценку долгосрочным последствиям, которыми для западных стран обернутся антироссийские рестрикции.

Сами европейцы уже запутались в своих многочисленных пакетах, рестрикциях, механизмах санкционных. <...> Западные эксперты вынуждены признать неэффективность санкционного режима против России. Долгосрочные последствия для коллективного Запада полностью оценить сейчас никто не может, — сказала Захарова.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства отметила, что России удалось адаптироваться ко всем санкциям, введенным Западом. По ее словам, рестрикции в первую очередь наносят урон тем государствам, которые их используют в отношении Москвы. Ориентироваться в этом вопросе стоит на заявления, цифры и факты, которые озвучиваются российскими властями, добавила Захарова.

Мария Захарова
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