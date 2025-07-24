«Сами запутались»: в МИД раскрыли истинное отношение Запада к санкциям

Эксперты на Западе признают, что санкционная политика против России оказалась неэффективной, передает заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой ТАСС. По ее словам, там никто не может в полной мере дать оценку долгосрочным последствиям, которыми для западных стран обернутся антироссийские рестрикции.

Сами европейцы уже запутались в своих многочисленных пакетах, рестрикциях, механизмах санкционных. <...> Западные эксперты вынуждены признать неэффективность санкционного режима против России. Долгосрочные последствия для коллективного Запада полностью оценить сейчас никто не может, — сказала Захарова.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства отметила, что России удалось адаптироваться ко всем санкциям, введенным Западом. По ее словам, рестрикции в первую очередь наносят урон тем государствам, которые их используют в отношении Москвы. Ориентироваться в этом вопросе стоит на заявления, цифры и факты, которые озвучиваются российскими властями, добавила Захарова.