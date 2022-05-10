Сайт движения «Весна» заблокировали в России

Фото pixabay.com

Сайт молодёжного демократического движения «Весна» ночью был заблокирован, говорится в Telegram-канале активистов. Отмечается, что платформа не занесена в списки запрещённых ресурсов, но доступна только с VPN. Активисты связывают блокировку с публикацией анкеты для вступления в движение — после её появления сайт перестал быть доступным.

Сегодня ночью заблокировали наш сайт spb-vesna.ru, на котором были размещены анкеты для тех, кто хочет вступить в движение, и реквизиты для пожертвований. Доступность по всем операторам — 0%, — говорится в сообщении.

В 2022-м на фоне спецоперации России на Украине «Весна» организовывала протесты. 3 мая движение анонсировало акцию «Они воевали не за это» с фотографиями ветеранов и лозунгами. Предлагалось присоединяться к «Бессмертному полку» в регионах, однако организаторы последнего выступили против и попросили не смешивать акцию с политикой.

Ранее сайт «Новой газеты. Европа» был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Это следует из записи в реестре блокировки. Главный редактор издания Кирилл Мартынов заявил, что это было ожидаемо, а действия ведомства назвал «примитивными».