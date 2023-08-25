«Саакашвили — психопат»: Медведев о событиях в Южной Осетии в 2008 году Медведев назвал Саакашвили виновным в событиях в Южной Осетии в 2008 году

Фото: Александр Климчук/ТАСС

Михаил Саакашвили

Ответственность за события в Южной Осетии в августе 2008 года лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, заявил ТАСС и RT замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что именно грузинский лидер принимал решение о начале боевых действий. По мнению замглавы СБ РФ, Саакашвили в 2008 году был психически нестабилен и это сказалось на событиях военного конфликта.

То, что он психопат, человек, который имел неуравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы, — не знаю, что он нюхал, курил, галстуки жевал — было видно. Было видно, что он нестабилен психически, это тоже сказалось на том, что произошло, — рассказал Медведев.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа в Южной Осетии отмечается годовщина признания независимости республики.

23 августа Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН.

Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».