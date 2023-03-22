«Возможно все»: Рябков о перспективах обмена Усса-младшего с США Рябков заявил об отсутствии оснований говорить о новых обменах заключенными с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность включения российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру, в списки обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном в случае его экстрадиции в США. При этом он отметил, что сейчас нет оснований говорить о новых обменах, передает ТАСС.

Возможно все, но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан, — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что Россия всегда будет бороться за каждого гражданина.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что сына губернатора Красноярского края Артема Усса могут обменять на американца Пола Уилана. По данным канала, обмен может состояться в рамках договоренностей между представителями России, Украины и США в Абу-Даби. Американские власти обвинили Усса-младшего в уклонении от санкций и добивались его экстрадиции в США.

Об аресте Усса в Италии 19 октября 2022 года сообщил Минюст США. В России его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск, на родине против него завели дело об отмывании денег.