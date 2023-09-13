Руководителя военного завода в Москве задержали за хищение денег ФСБ задержала работника предприятия ОПК за хищение денег

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ФСБ задержала одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса в Москве за хищение денег, выделенных на производство компонентов систем вооружения повышенной точности, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. В УФСБ добавили, что в конце июня было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Задержанный сотрудник выполнял управленческие функции на оборонном предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России, — сказали в пресс-службе.

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