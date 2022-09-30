Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, об этом она сообщила в Telegram-канале. Догузова также призвала осуществлять возвраты «по возможности, без удержания фактически понесенных расходов».

В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях — по возможности, без удержания фактически понесенных расходов, — написала она.

23 сентября Догузова заявила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации.

В РЖД также сообщили, что вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам и лицам, которые планировали отправиться вместе с ними в совместную поездку. Для возврата средств нужно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возврате денег за билеты гражданам, которые подлежат частичной мобилизации и оформили билеты до 21 сентября.