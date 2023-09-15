Россиянин получил 12,5 года колонии за контрабанду в США изделий для ракет

Фото: ФСБ РФ

Сергей Кабанов

Тверской областной суд приговорил к 12,5 года россиянина Сергея Кабанова, который по заданию спецслужб США организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Он будет отбывать наказание за госизмену в колонии строгого режима.

Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в ведомстве.

Согласно материалам дела, Кабанов через Латвию отправил изделия, которые применяются в ракетной технике, американской фирме Procurement Services, подконтрольной Пентагону. В ФСБ отметили, что канал передачи комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован.

В начале сентября сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили группу контрабандистов, которая занималась поставками в Европу запчастей для боевых самолетов. Контрабандисты приобретали в России узлы и агрегаты, после чего нелегально экспортировали их, в частности, для снабжения украинской армии. Среди задержанных были уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.