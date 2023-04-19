В России увеличили налоговые вычеты за учебу и лечение Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов за учебу и лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий увеличение максимального размера социальных налоговых вычетов с расходов на образование и лечение, а также покупку лекарств. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предельный размер расходов на обучение ребенка для получения вычета увеличился с 50 000 до 110 000 рублей. Максимальная сумма для вычета с трат на собственное обучение и лечение, включая членов семьи, а также покупку лекарств выросла со 120 000 до 150 000 рублей.

Таким образом, самая большая сумма, которую россияне смогут вернуть с потраченного на учебу своих детей, вырастет с 6500 до 14 300 рублей. Предельный размер вычета по расходам на собственное образование и лечение, лекарства и другие цели увеличится с 15 600 до 19 500 рублей.

В феврале первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов предлагал ввести два новых налоговых вычета, чтобы россияне также могли возвращать часть средств с лекарств, купленных для детей старше 18 лет. По действующему закону получить вычет можно только с лекарств для несовершеннолетних детей. Депутат предложил снять ограничение, поскольку многие после 18 лет нуждаются в дорогостоящих препаратах, которые не могут приобрести самостоятельно.