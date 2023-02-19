В Госдуме предложили ввести новые налоговые вычеты Депутат ГД Щапов предложил ввести вычеты на покупку лекарств детям после 18 лет и спортинвентаря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести два новых налоговых вычета — с покупок гражданами лекарств для совершеннолетних детей и спортивного инвентаря для домашнего использования. В беседе с URA.RU парламентарий рассказал, что уже внес на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Депутат пояснил, что в настоящее время россияне могут получить налоговый вычет при покупке лекарств только несовершеннолетним детям. Однако ребенок старше 18 лет тоже может нуждаться в дорогостоящих медпрепаратах, но при этом не иметь возможности самостоятельно их приобрести. Кроме того, есть дети-инвалиды, которые на протяжении всей жизни остаются на иждивении родителей. Щапов назвал несправедливой ситуацию, когда при покупке такому ребенку лекарства вычет получить нельзя.

Поэтому я предлагаю снять ограничение и дать вычет родителям, если они покупают лекарства своим детям, — сказал парламентарий.

Что касается вычета при покупке спортинвентаря, то, по словам, Щапова, государству выгодно, когда граждане занимаются спортом не только в соответствующих организациях, но и на дому. Он отметил, что недоплаченные налоги в итоге окупятся, поскольку, «сохраняя свое здоровье, люди продолжают оставаться налогоплательщиками».

Ранее сообщалось, что Минобрнауки предложило ввести дополнительный налоговый вычет для студентов на сумму до 20 тысяч рублей. Его смогут получить те, кто оплачивает обучение в вузе с помощью образовательного кредита.