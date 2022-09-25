Россиянам рассказали, как узнать о брони от частичной мобилизации «Объясняем.рф»: информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россияне, получившие бронь, могут узнать о ее наличии или отсутствии в военно-учетном столе, то есть в отделе кадров предприятия, говорится в сообщении Telegram-канала сайта «Объясняем.рф», созданного для оперативного освещения вопросов о частичной мобилизации в России. При этом уточняется, что бронь будет закрепляться не за конкретным человеком, а за должностью.

Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при увольнении или при переводе на другую должность человек может потерять право на отсрочку.

В Министерстве обороны ранее отмечали, что сотрудников с высшим образованием в ряде предприятий отдельных высокотехнологических отраслей, связи, СМИ, а также финансовой системы, не будут привлекать к призыву в рамках частичной мобилизации. В Минцифры уточнили, что если специалист такой специальности получил повестку, то ему следует собрать документы и подать их в комиссариат.

Также стало известно, что мобилизованные будут закреплять взятые под контроль территории Донбасса. Кроме того, они заменят российских военных на передовой.