05 сентября 2025

Россиянам раскрыли, нужно ли поливать дачные растения осенью

Депутат Чаплин: поливать дачные растения лучше всего после листопада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний полив садовых растений лучше начинать после листопада, но до устойчивых заморозков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, данная процедура поможет корневой системе накопить достаточный запас воды перед зимой.

Осенний полив, особенно влагозарядковый, крайне важен для деревьев и кустарников. Насыщенные влагой растения гораздо лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Проводить его следует после листопада, но до наступления устойчивых заморозков. Это поможет корневой системе накопить достаточный запас воды, что предотвратит зимнее усыхание и защитит дерево от повреждений, — отметил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что осенью необходимо продолжать поливать газон, но менее интенсивно, чем летом. По его словам, последнюю стрижку травы проводят в конце октября, оставляя газон высотой пять — семь сантиметров.

Что касается многолетников, то после обрезки их можно замульчировать компостом. Это даст им питание и защитит корни от морозов, — подытожил Чаплин.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что для посадки растений на балконе его в первую очередь нужно утеплить. По ее словам, также придется заделать щели и приобрести обогреватель. Садовод отметила, что выращенные в домашних условиях овощи не такие вкусные.

