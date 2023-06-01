Россиянам назвали условие возвращения родительских дней в лагеря Роспотребнадзор разрешил проводить родительские дни в лагерях на открытом воздухе

Фото: Шидловский/РИА Новости

Роспотребнадзор отменил запрет на проведение в детских оздоровительных лагерях массовых мероприятий, в том числе посещения детей родителями на открытом воздухе, однако некоторые ограничения все же сохранятся, сообщает «Парламентская газета». Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко.

Как пишет издание, в середине мая парламентарий обратилась в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность вернуть родительские дни в детских лагерях. Поводом стали жалобы мам и пап на то, что руководство многих лагерей не разрешает им навещать отдыхающих детей, ссылаясь на запрет Роспотребнадзора. По словам Костенко, запрет был актуален во время пандемии коронавируса, но сегодня от него можно отказаться.

В ответе, присланном депутату, указывается, что в прошлом году были обновлены «ковидные» СанПиНы и сняты некоторые ограничения.

Требования санитарных правил не содержат запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе посещение детей родителями на открытом воздухе, — говорится в письме.

При этом ряд дополнительных санитарных требований в нынешнем сезоне все же останется, уточняет издание. Это фильтры при приеме детей в лагерь, ежедневные осмотры детей и персонала, применение дезинфицирующих средств при уборке и запрет массовых мероприятий в помещениях.

Ранее депутаты Госдумы Артем Метелев и Наталья Костенко обратились в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность вернуть родительские дни в детские лагеря.