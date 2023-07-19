Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны Куренков: МЧС РФ планирует оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны

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МЧС России задействует домофоны, установленные в многоквартирных домах, для оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые приводит РИА Новости, специалисты уже работают над реализацией задумки.

Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру, — сказал Куренков.

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