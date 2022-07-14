Россия указала в ООН, что в Виннице удар был нанесен по военным Дипломат Варганов заявил украинскому коллеге, что удар в Виннице был нанесен по военным

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, так как в нем располагались вооруженные силы Украины, заявил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов в ответ на замечание украинского коллеги, который воспользовался словом, чтобы обвинить Москву в обстреле Винницы, передает РИА Новости.

РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины. При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители, — сказал Варганов.

Он подчеркнул, что обвинения России беспочвенны и напомнил, что Украина в течение восьми лет обстреливала мирных жителей Донбасса, и погибшие исчисляются тысячами.

Ранее в соцсетях появились кадры последствий ракетного удара по Виннице 14 июля. Судя по фото и видео, удар был нанесен в район Дома офицеров, Дома быта «Юбилейный» и монумента в честь создания ВВС Украины.