Россия сформулировала требования к кандидатам на пост генсека ООН МИД: будущий генсек ООН должен противодействовать засилью Запада в секретариате

Будущий генсек ООН должен неукоснительно соблюдать Устав организации и бороться с доминированием западных стран в секретариате, следует из заявления МИД РФ. В ведомстве отметили, что соответствующие критерии сформулировал директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

Как сообщили в МИД, 15 апреля Логвинов провел брифинг для посольств стран БРИКС, посвященный предстоящим выборам генсека ООН. Он изложил критерии к кандидатам, особо подчеркнув необходимость беспристрастной линии и объединительной повестки.

В противном случае полноценное восстановление работоспособности и престижа всемирной организации будет невозможно, — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее Логвинов заявлял, что главной целью для будущего руководителя Организации Объединенных Наций, которому предстоит заступить на должность в январе грядущего года, станет исправление накопившихся просчетов. Он отметил, что данная деятельность потребует значительных усилий и скрупулезности. Конкретные же недочеты в работе прежней администрации всемирной организации дипломат перечислять не стал.