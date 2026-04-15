15 апреля 2026 в 16:50

Россия сформулировала требования к кандидатам на пост генсека ООН

МИД: будущий генсек ООН должен противодействовать засилью Запада в секретариате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Будущий генсек ООН должен неукоснительно соблюдать Устав организации и бороться с доминированием западных стран в секретариате, следует из заявления МИД РФ. В ведомстве отметили, что соответствующие критерии сформулировал директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

Как сообщили в МИД, 15 апреля Логвинов провел брифинг для посольств стран БРИКС, посвященный предстоящим выборам генсека ООН. Он изложил критерии к кандидатам, особо подчеркнув необходимость беспристрастной линии и объединительной повестки.

В противном случае полноценное восстановление работоспособности и престижа всемирной организации будет невозможно, — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее Логвинов заявлял, что главной целью для будущего руководителя Организации Объединенных Наций, которому предстоит заступить на должность в январе грядущего года, станет исправление накопившихся просчетов. Он отметил, что данная деятельность потребует значительных усилий и скрупулезности. Конкретные же недочеты в работе прежней администрации всемирной организации дипломат перечислять не стал.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

