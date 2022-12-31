Россия продлила запрет на экспорт риса Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года

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Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы до июля 2023 года, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе указано, что запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, а также для оказания гуманитарной помощи на основе решений властей, так же как и на рис, экспортируемый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Также исключением служат поставки в разные части России через другие страны.

Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса <...> и крупы рисовой <...> из Российской Федерации, — говорится в документе.

Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы действуют в России с 1 июля 2022 года. Экспорт запретили после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, где в апреле обрушилась плотина на реке Кубань. Вода с гидроузла поступала на рисовые поля на Кубани, которые давали стране наибольшую часть продукции. Ограничения ввели, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева сообщала, что рис богат витаминами группы B, калием, марганцем, цинком, магнием и фосфором. Специалист отмечала, что рис является натуральным «сорбентом», он позволяет избавиться от токсинов и препятствует отложению солей. Рис легко усваивается и полезен людям с болезнями ЖКТ, а при остром гастрите рекомендуется употреблять жидкие рисовые каши на воде, сказала она.