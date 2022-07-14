Россия прекратит взаимодействие с Северным советом

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Россия прекратит действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Петербурге и Калининграде, сообщила пресс-служба правительства страны. Причиной такого решения в правительстве назвали недружественные действия североевропейских государств и введенные ими антироссийские санкции.

Распоряжением правительства прекращено действие соответствующих меморандумов. Оно прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России, — говорится в сообщении.

Северный совет — организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. В Совет входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

1 июля члены Арктического совета также заморозили все контакты с Россией по линии механизмов международного арктического сотрудничества, о чем сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он отметил, что таким образом участники Совета оставили жителей Арктики без эффективных площадок для взаимодействия.

3 марта все страны организации, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих в этом году под председательством России. Причиной стала ситуация на Украине. 8 июня Арктический совет возобновил работу без России. В состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.