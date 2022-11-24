Россия представит данные о биологической деятельности США на Украине Замглавы МИД Рябков: Россия намерена представить материалы по биологической работе США на Украине

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Российская делегация на предстоящей конференции по КБТО представит материалы по биологической деятельности США на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул в ходе пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции, что встречи представителей России и США на высоком уровне не планируются.

По словам Рябкова, в Москве считают одной из опор здания безопасности в мире именно Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Он подчеркнул, что материалы относительно деятельности Вашингтона на Украине будут представлены уже на грядущей конференции по КБТО.

Также замглавы внешнеполитического ведомства затронул в своей речи ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Рябков сказал, что Москва продолжает проводить интенсивные консультации по этому поводу со специалистами МАГАТЭ. Секретариат организации осознает всю сложность положения и ведет переговоры с руководством нескольких западных государств.

МАГАТЭ понимает, что в связи с усилившимися обстрелами ВСУ необходимо принять оперативное решение по защитной зоне ЗАЭС, — подчеркнул Рябков.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза.

Совбез ООН прежде не принял резолюцию России о расследовании военно-биологической деятельности на Украине.