Российская делегация на предстоящей конференции по КБТО представит материалы по биологической деятельности США на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул в ходе пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции, что встречи представителей России и США на высоком уровне не планируются.
По словам Рябкова, в Москве считают одной из опор здания безопасности в мире именно Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Он подчеркнул, что материалы относительно деятельности Вашингтона на Украине будут представлены уже на грядущей конференции по КБТО.
Также замглавы внешнеполитического ведомства затронул в своей речи ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Рябков сказал, что Москва продолжает проводить интенсивные консультации по этому поводу со специалистами МАГАТЭ. Секретариат организации осознает всю сложность положения и ведет переговоры с руководством нескольких западных государств.
МАГАТЭ понимает, что в связи с усилившимися обстрелами ВСУ необходимо принять оперативное решение по защитной зоне ЗАЭС, — подчеркнул Рябков.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза.
Совбез ООН прежде не принял резолюцию России о расследовании военно-биологической деятельности на Украине.