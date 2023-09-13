Россия пообещала не вводить санкции против КНДР Лавров: Россия и Китай больше не будут вводить санкции против КНДР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Руководство России больше не будет вводить санкции против Северной Кореи, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, такое же решение приняли власти Китая. Он подчеркнул, что рестрикции в отношении КНДР вводились в условиях проблем с завязыванием диалога.

С момента принятия последней резолюции мы сказали, что больше санкций против Северной Кореи не будет. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры, — сказал Лавров.

Он отметил, что с момента принятия последней резолюции ООН Россия пообещала больше не вводить никаких новых ограничений. По словам главы МИД РФ, западные партнеры пообещали решить ряд гуманитарных вопросов, однако так этого и не сделали. Лавров подчеркнул, что весной 2022 года Вашингтон предложил принять новую резолюцию с санкциями против Пхеньяна, однако Москва отклонила эту идею.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет отменять санкции против Северной Кореи вопреки дружественным отношениям. При этом он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.