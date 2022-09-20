Россия поможет Белоруссии войти в ШОС Путин заявил, что Россия поможет Белоруссии присоединиться к ШОС

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении российской стороны содействовать встраиванию Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По словам российского лидера, такое решение было принято в ходе недавней встречи глав государств-членов организации в Самарканде, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Уже говорил, что на недавнем саммите в Самарканде принято решение о начале процедуры приема Республики Белоруссия в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию, — сказал президент в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин также указал, что в этом году Россия и Белоруссия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. При этом Минск является не только ближайшим союзником России, но и стратегическим партнером, в том числе в рамках ОДКБ, отметил он.

В ходе церемонии глава России также заявил, что страна не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. По словам президента, Россия как постоянный член Совбеза Организации Объединенных Наций будет продвигать объединительную международную повестку.