Россия не собирается закрывать YouTube Глава Минцифры РФ: уверен, что YouTube останется в России

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Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что в планах ведомства нет блокировки видеохостинга YouTube.

Мы не планируем закрытия YouTube, — сказал Шадаев.

Глава Минцифры также подчеркнул уверенность в том, что «Яндекс» и его сервисы останутся в стране. Шадаев назвал площадку «технологическим достоянием страны», которой необходимо создать условия для развития внутри России.

«Яндекс» — наше технологическое достояние. Задача — создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны. Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать своё будущее с Россией, — сказал Шадаев.

Ранее компания Google, которой принадлежит YouTube, начала блокировать аккаунты депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями. 8 мая стало известно о блокировке аккаунта Google главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутата от КПРФ Нины Останиной. Сообщается, что компания также удалила привязанный к аккаунту Останиной канал на YouTube.

YouТube «отредактировал» и канал Roscosmos Media. Администраторы площадки удалили видео с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.