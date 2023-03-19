Россия назвала условия продления зерновой сделки Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований России

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Россия рассмотрит возможность продления зерновой сделки через 60 дней при условии исполнения ее требований, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию Ребекке Гринспан. Дипломат выделил пять основных требований, сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, Москва не против продления черноморской инициативы до 18 мая. Однако ее дальнейшая судьба зависит от того, будет ли прогресс в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении продовольствия и удобрений РФ на глобальные рынки.

Условиями продления сделки Небензя назвал подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок в Россию сельскохозяйственной техники, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», восстановление деятельности российских компаний, которые занимаются удобрениями.

Ранее Минобороны Турции объявило о продлении черноморской зерновой сделки с 19 марта. За время реализации соглашения было вывезено 25 млн тонн продовольствия, отметили в ведомстве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил продление сделки. По его словам, соглашение удалось продлить по итогам переговоров с Россией и Украиной.