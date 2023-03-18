Турция объявила о продлении зерновой сделки c 19 марта

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Минобороны Турции объявило о продлении черноморской зерновой сделки с 19 марта. За время реализации соглашения было вывезено 25 млн тонн продовольствия, отметили в ведомстве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил продление сделки, передает ТАСС. По словам Эрдогана, соглашение по вывозу зерна из черноморских портов, срок которого истекал 19 марта, удалось продлить по итогам переговоров с Россией и Украиной.

Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами, — сказал турецкий президент.

Эрдоган также поблагодарил ООН за усилия по сохранению сделки. О том, на какой срок продлили соглашение, он не уточнил. Сроки пролонгации сделки не назвали и в Минобороны Турции.

Договоренности о вывозе зерна из украинских портов были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле при участии представителей РФ, Украины, Турции и ООН. Первоначально соглашения подписывали на 120 дней, в ноябре они были продлены на аналогичный срок.

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка продлена еще на 60 дней.

Ранее Захарова со ссылкой на украинские СМИ рассказывала, что одесские порты, задействованные в сделке, могли использоваться для доставки из-за рубежа контейнеров с радиоактивными материалами с целью подготовки возможной провокации в Приднестровье.