Россия и Азербайджан будут сотрудничать в области кибербезопасности Россия и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности

Россия планирует в скором времени подписать с Азербайджаном межправительственное соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов на встрече с иностранными послами в Москве. По его словам, которые приводит «Интерфакс — Азербайджан», такие соглашения уже подписаны с 14 странами, включая Индию, Бразилию, Вьетнам, Китай, Кубу, Никарагуа и ЮАР. При этом число государств, заинтересованных в сотрудничестве с Россией в данной области, неуклонно растёт.

В ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения с Азербайджаном, Сербией и Таджикистаном, — заявил Храмов.

Ранее правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Согласно документу, основными направлениями сотрудничества в этой области станут координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях.