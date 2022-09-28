Грушко: Россия готова совместно расследовать аварии на «Северных потоках»

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Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на «Северных потоках», если они поступят со стороны европейских стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости. Он добавил, что пока таких обращений не было.

Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю, — сказал Грушко.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, чтопроизошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два подводных взрыва.

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты свою угрозу покончить с «Северным потоком», в случае начала конфликта на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.