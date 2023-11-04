Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком направлении

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard и около 140 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга. По информации ведомства, также ликвидированы два боевых бронированных автомобиля и три машины противника.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, где потери противника составили до 210 военных, и еще пять атак на Запорожском направлении. На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили до 100 военных и две бронемашины. Помимо этого, по данным военного ведомства, в Черниговской области уничтожен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» ежедневно срывает планы ВСУ под Херсоном. По его сведениям, артиллерийские расчеты наносят огневое поражение по перемещениям позиций украинских сил на правом берегу Днепра.