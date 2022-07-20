Российские военные показали кадры штурма опорного пункта ВСУ Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделением ВДВ опорного пункта ВСУ на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минометный расчет ВДВ ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Минобороны России поделилось в социальных сетях кадрами работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе спецоперации на Украине. Группа военнослужащих на боевых машинах десанта выдвинулась в назначенный район и осуществила штурм опорного пункта ВСУ. На кадрах демонстрируются удары башенных орудий по намеченным целям перед выходом на позиции личного состава.

Задача — овладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. <...> Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями, — сообщил один из бойцов.

Также Минобороны опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» армейской авиации Западного военного округа на Украине. В ролике демонстрируются подготовка машины к вылету, работа экипажа на бреющем полете, а также пуск ракет по целям.

Сутками ранее военное ведомство рассказало о случае героизма российского военного на Украине. Сержант Вадим Чыкай со своими бойцами обнаружил в лесу подразделение ВСУ и вступил с ним в бой. Ему удалось уничтожить противотанковую управляемую ракету.