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Российский сержант в одиночку уничтожил группу бойцов ВСУ

Минобороны России рассказало о случае героизма российского военного на Украине. Как пишет RT, сержант Вадим Чыкай со своими бойцами обнаружил в лесу подразделение Вооруженных сил Украины и вступил с ним в бой. Ему удалось уничтожить противотанковую управляемую ракету (ПТУР).

Вадим уничтожил расчёт ПТУР, а также ликвидировал до пяти националистов. Кроме того, он эвакуировал из-под огня раненого товарища и оказал ему помощь, а затем продолжил выполнение боевой задачи, — сказано в сообщении.

Помимо сержанта, по данным Минобороны отличились ефрейтор Андрей Медведев и танковая рота капитана Владислава Селиверстова. Медведев нашел укрепрайон ВСУ и около 20 бойцов, координаты которых в штаб. Украинских военных ликвидировали. А позже российский военный под огнём ВСУ обнаружил и уничтожил из гранатомёта пикап с миномётом и два наблюдательных поста.

Танковая рота капитана Селиверстова уничтожила доты украинцев, прорвав оборону у одного из населённых пунктов.

Рамзан Кадыров ранее написал о достижениях ВС РФ. Он отметил, что у бойцов ВСУ, которые всё чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич» — «Тикаем, пацаны!». Украинские военные, по словам Кадырова, сбегают в такой спешке, что оставляют многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укреплённые позиции.