Минобороны поделилось кадрами работы «Ночных охотников» на Украине Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник»

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике демонстрируются подготовка машины к вылету, работа экипажа на бреющем полете, а также пуск ракет по целям.

Машина сама высчитывает место нанесения удара с максимальной точностью, — сказал пилот одной из машин.

Сообщается, что в ходе боевого вылета уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника Вооруженных сил Украины.

18 июля Минобороны показало кадры оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который нанес удары по складам и командным пунктам украинской военной инфраструктуры. На видео ракетный расчет в специальном камуфляже выезжает на позицию, готовится к стрельбе и запускает крылатую ракету Р-500.