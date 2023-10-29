Российская ПВО сбила за сутки более 40 украинских беспилотников Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 44 украинских беспилотника

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ в ходе брифинга. По данным военного ведомства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской Народной Республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении уничтожены два пункта управления БПЛА украинской армии. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских беспилотника.

Кроме того, ВС РФ отразили две атаки ВСУ за сутки на Купянском направлении, потери противника составили до 165 военных. Еще две атаки штурмовых групп ВСУ отразили на Краснолиманском направлении, тамошние потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 110 военных за сутки, уничтожены два украинских пункта управления беспилотниками.

Помимо этого, подразделения ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении, потери ВСУ там составили до 130 военнослужащих. Также ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Новомихайловки и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ВС РФ нанесли поражение живой силе бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Как сообщал Telegram-канал SHOT, украинский БПЛА повредил установку совместной переработки газа и газоконденсата, после чего на территории НПЗ возник пожар. Возгорание ликвидировали сотрудники предприятия.