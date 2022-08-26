Российские пенсионеры за границей смогут получать пенсии в местных банках

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские пенсионеры, проживающие за границей, смогут получать пенсию в местных банках. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года «Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России», — гласит текст документа.

До этого кабмин разрешил зачислять пенсии проживающим за рубежом российским пенсионерам на счета, открытые в России, так как деньги невозможно было получить из-за санкций. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян заявили, что для комфортной жизни они хотят получать пенсию в размере 50–100 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство опрошенных заявили, что рассчитывают на дополнительный заработок при выходе на пенсию.