Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

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Рособрнадзор будет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Постановление правительства, вносящее изменения в полномочия службы, разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что сбор подобных сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях, необходим, чтобы актуализировать документы воинского учета. Государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета должен быть сформирован к апрелю 2024 года. Такую задачу в конце 2022 года поставил президент России Владимир Путин.

Его указом устанавливалось, что на ресурсе должны быть собраны данные о гражданах, состоящих на воинском учете, и о тех, кто подлежит ему. Отмечалось, что ресурс должен содержать сведения об обучении граждан в вузе или техникуме и наличии у них спортивных разрядов и званий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, сейчас военнослужащих для СВО достаточно. Шойгу отметил, что необходимости в новой мобилизации на данный момент нет во многом благодаря твердой патриотической позиции россиян, которые «активно пополняют ряды защитников Отечества».