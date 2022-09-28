Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление VK из App Store

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений холдинга VK и ряда других российских компаний, включая «Домклик», «Юла», «2ГИС», Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк, «Аэрофлот» и Utair, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве подчеркнули, что приложения социальной сети «ВКонтакте» и почтового клиента Mail.ru включены в перечень Минцифры и подлежат обязательной предустановке на мобильные устройства.

Ведомство считает, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, являются недопустимыми, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что из магазина приложений американской компании Apple App Store исчезли все приложения российской компании VK, включая всю экосистему социальной сети «ВКонтакте», а также почтовый сервис Mail.ru. В Google Play приложения доступны.

До этого сообщалось, что из магазина приложений AppStore удален российский картографический сервис «2ГИС». При этом сервис все еще остается доступным для пользователей устройств на базе Android в Google Play. В 2020 году 72% акций компании приобрел Сбербанк, который находится под западными санкциями.Ссылка на приложение на сайте компании Apple также не открывается.