Росавиация изменила правила допуска авиакомпаний к международным перелетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Росавиация изменила механизм допуска авиакомпаний к международным перелетам. Как сообщается на сайте ведомства, теперь при принятии решения о допуске будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям. Это сделано во исполнение поручения президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями не менее 100 млн пассажиров по итогам года.

Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения Российской Федерации в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в России с вылетом на июль, август и сентябрь подешевели в годовом выражении на 3–4%, до 7200–8730 рублей за перелёт в одну сторону. У «Аэрофлота» цены на билеты снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Снижению способствуют многочисленные распродажи, организованные авиакомпаниями, которые пытаются выполнить поручение президента. Также на ценах сказываются рекордные объёмы выставленных в России провозных ёмкостей.