В России снизились цены на авиабилеты

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Авиабилеты подешевели в России с вылетом на июль, август, сентябрь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервисов по поиску и бронированию Onetwotrip и «Туту.ру».

Снижение в годовом выражении составило 3–4%, до 7200–8730 рублей за перелёт в одну сторону. У «Аэрофлота» цены на билеты снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Снижению способствуют многочисленные распродажи, организованные авиакомпаниями, которые пытаются выполнить поручение президента и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год. Также на ценах сказываются рекордные объёмы выставленных в России провозных ёмкостей, которые пришли в закрытых международных линий.

Самым популярным направлением лёта кроме Москвы стал Сочи. Это пока единственный открытый аэропорт в Краснодарском крае. Туда оформляется каждый пятый перелёт. Из зарубежных направлений самой популярной страной является Турция, несмотря на подорожание авиабилетов на 80–120%.

Ранее сообщалось, что среди россиян растет спрос на отдых в Турции, которая осталась практически единственным доступным направлением пляжного отдыха за рубежом. Несмотря на подорожание путёвок, туристам не хватает авиабилетов: места на рейсах раскуплены до середины июля.