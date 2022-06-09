Россияне раскупили путевки на отдых в Турции до середины июля

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Отдых в Турции

Среди россиян растет спрос на отдых в Турции, которая осталась практически единственным доступным направлением пляжного отдыха за рубежом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Несмотря на подорожание путевок, туристам не хватает авиабилетов: места на рейсах раскуплены до середины июля. Особенно сильно спрос превышает предложение в регионах, откуда выполняется очень мало рейсов турецких авиакомпаний.

Никакие «высокие цены» (вопреки стереотипам) при такой ситуации «классического дефицита» на продажи туров в Турцию практически уже не влияют: покупают по любым [ценам], — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция начала диверсификацию своего туристического рынка из-за спецоперации России на Украине. Желающих отдохнуть из этих двух стран в Турции стало меньше, однако Анкара нашла замену российским и украинским туристам в лице граждан Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании.