РФ приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией Путин приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. В тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации, указано, что латвийские власти нарушили обязательства по указанному соглашению, которое было подписано 20 декабря 2010 года.

Постановляю: МИД РФ направить уведомление о приостановлении действия соглашения; правительству РФ внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения, — сказано в документе.

В сентябре заместитель министра финансов России Алексей Сазанов предупредил, что РФ планирует этой осенью приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией.

Ранее сейм Латвии утвердил поправки в иммиграционный закон, согласно которым в республике вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан России и Белоруссии. Сообщается, что действие постоянного вида на жительство (ВНЖ) для россиян в стране истечет 1 сентября 2023 года, основанием для продления будет знание латышского языка.