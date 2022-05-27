Решетников заявил о кризисе спроса в экономике России

Максим Решетников / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сейчас существует тенденция падения спроса в экономике, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Он добавил, что также существуют риски раскручивания дефляционной спирали из-за переукрепления рубля.

В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса — когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике, — сказал Решетников.

Решетников ранее отмечал, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Глава ведомства добавил, что необходимо снизить норматив обязательной продажи валютной выручки.

По его мнению, это cерьезный вызов внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление импорта, кoнкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию. В качествe примера министр привел проекты импортозамещения.