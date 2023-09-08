Решение Генпрокуратуры по ITF назвали ударом по собственным гражданам Глава РПСМ: решение Генпрокуратуры по ITF стало ударом по собственным гражданам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Российского профсоюза моряков (входит в ITF) Юрий Сухоруков назвал ударом по собственным гражданам решение Генпрокуратуры признать нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих (ITF). В беседе с «Коммерсантом» он подчеркнул, что во многих случаях эта организация — единственная возможность для моряка получить реальную помощь.

Включение ITF в список нежелательных организаций — это в первую очередь удар по нашим гражданам. <...> Любой — подчеркиваю, любой! — моряк не понаслышке знает, что такое ITF. Во многих случаях это единственная инстанция, где российскому моряку реально помогут, — сказал Сухоруков.

Он добавил, что специалисты федерации помогают вернуть невыплаченную зарплату, ведут судебные дела по защите прав, а иногда даже обеспечивают питанием и организуют репатриацию. Кроме того, как отметил Сухоруков, во время пандемии ITF поддержала российских моряков и помогла им с репатриацией. Он полагает, что решение Генпрокуратуры является «безусловным ударом по российскому судоходству».

По его словам, ITF не проводила антироссийскую деятельность. Сухоруков отметил, что руководство федерации не исключило российские транспортные профсоюзы из организации, хотя этого настойчиво требовала украинская сторона. Он подчеркнул, что позиция федерации всегда была взвешенной.

5 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации International Transport Workers Federation (Глобальная федерация профсоюзов транспортных рабочих). В ГП уточнили, что руководство организации из Великобритании и Австралии с момента начала СВО выступает против действий Вооруженных сил России на Украине.