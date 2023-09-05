«Федерацию профсоюзов транспортных рабочих» признали нежелательной в России ГП признала нежелательной в РФ НПО International Transport Workers Federation

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации International Transport Workers Federation («Глобальная федерация профсоюзов транспортных рабочих»), сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. В ГП уточнили, что руководство организации из Великобритании и Австралии с момента начала СВО выступает против действий Вооруженных сил России на Украине.

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания. С начала специальной военной операции лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение, — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В ведомстве также рассказали, что члены НПО содействовали вводу запретов на заход в порты других стран судов, зарегистрированных в России или следующих под флагом РФ. Кроме того, уточняется, что подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов. В Генпрокуратуре также добавили, что организация занималась сбором средств для помощи Украины, всего было отправлено более $500 тысяч. Также «Глобальная федерация профсоюзов транспортных рабочих» формировала негативный образ России за рубежом, говорится в публикации. На основании вышеизложенных фактов Генпрокуратура приняла решение признать деятельность International Transport Workers Federation нежелательной в России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Фонд „Свободная Бурятия“» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Утверждается, что организаторы фонда проживают на постоянной основе за пределами России и призывают жителей Бурятии к массовым протестам и созданию информационных угроз.