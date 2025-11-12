Президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» полностью выкупить Ситибанк, следует из распоряжения главы государства. Решение принято в рамках указа о специальных экономических мерах, ограничивающих операции компаний из недружественных стран с активами стратегического значения.

Разрешать совершение ООО «Ренессанс Капитал» сделки по приобретению 100 процентов акций АО коммерческий банк Ситибанк, принадлежащих Ситигруп Недерланс Б.В., — сказано в документе.

Тем временем немецкая энергетическая компания SEFE, до национализации известная как Gazprom Germania, может воспользоваться решением Евросоюза об отказе от российских энергоносителей и 19-м пакетом санкций для объявления форс-мажора и расторжения контракта по поставкам с «Ямал СПГ». Санкции создают правовую основу для досрочного отказа от обязательств по договору.

До этого российские акционеры сербской нефтяной компании NIS проинформировали американские власти о готовности уступить управление предприятием третьей стороне. Соответствующий запрос был направлен в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.