26 марта возобновилось спустя три года регулярное авиасообщение между Владивостоком и городом Харбин в Китае. Первым самолетом вылетел во главе деловой миссии региона губернатор Приморья Олег Кожемяко, говорится в его Telegram-канале.
Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине, — написал он.
Губернатор обозначил, что поездка, в частности, поможет расширить взаимодействие между Приморьем и приграничными провинциями Китая Хэйлунцзян и Цзилинь. Он подчеркнул, что роль Приморского края во взаимоотношениях России и КНР велика и предопределена географическим положением и давними связями с Пекином
И сейчас, после встречи лидеров наших стран в Москве, где президент Владимир Путин четко обозначил «вектор на Восток», наша задача - максимально активизировать взаимовыгодные отношения по всем направлениям, — добавил Кожемяко.