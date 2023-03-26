Регулярное авиасообщение между Владивостоком и Харбином возобновилось

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26 марта возобновилось спустя три года регулярное авиасообщение между Владивостоком и городом Харбин в Китае. Первым самолетом вылетел во главе деловой миссии региона губернатор Приморья Олег Кожемяко, говорится в его Telegram-канале.

Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине, — написал он.

Губернатор обозначил, что поездка, в частности, поможет расширить взаимодействие между Приморьем и приграничными провинциями Китая Хэйлунцзян и Цзилинь. Он подчеркнул, что роль Приморского края во взаимоотношениях России и КНР велика и предопределена географическим положением и давними связями с Пекином