Китай оценил состояние отношений с Россией Ван И на встрече с Лавровым отметил высокую динамику развития отношений России и Китая

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ван И, Сергей Лавров

Благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития, заявил член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ван И отметил, что ожидает выхода на новые договоренности в ходе переговоров. Российский министр подтвердил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на турбулентность, передает РИА Новости.

Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития, — заявил Ван И.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая добавил, что страны сохраняют стратегическую решимость и приверженность многополярному миру. По словам Ван И, Россия и Китай постоянно раскрывают потенциал многопланового двустороннего сотрудничества.

При этом Ван И указал, что в 2023 году Пекин планирует раскрыть новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Ван И интересовался у него, почему Китай не может поставлять России оружие, если ЕС вооружает Украину. По словам Борреля, при этом Ван И сказал ему, что Пекин не оказывает военную помощь странам, участвующим в конфликтах.