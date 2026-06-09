Регионам дали право полностью запрещать продажу вейпов

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях новый закон, регулирующий рынок никотинсодержащей продукции в стране. Согласно утвержденным нормам, российские регионы получат официальное право полностью запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них на своей территории? передает РИА Новости.

Возможность вводить жесткие локальные ограничения на торговлю электронными сигаретами появится у субъектов РФ с 1 марта 2027 года. При этом законодатели строго ограничили максимальный срок действия такого регионального запрета периодом до 1 марта 2032 года. Местные власти, решившие воспользоваться новым правом, будут обязаны оперативно уведомить о своем решении профильное ведомство — Росалкогольтабакконтроль.

Новая норма вводится в качестве временного эксперимента для оценки реальной эффективности подобных жестких мер на местах. Поправка была разработана во исполнение поручения президента России после соответствующего обращения руководства Нижегородской области. Теперь абсолютно любой регион страны сможет самостоятельно принимать решение о защите здоровья граждан от электронных систем доставки никотина.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести полный запрет на производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он уточнил, что, несмотря на действующие ограничительные меры, подобные устройства продолжают распространяться среди детей.