Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ В МИД РФ удивились реакции Бабиша на слова Лаврова о «здоровых силах» в Чехии

В МИД РФ озадачены реакцией премьера Чехии Андрея Бабиша на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о просыпающихся «здоровых силах» в стране, заявил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. По его словам, Лавров говорил об отстаивании и продвижении национальных интересов.

Собеседник агентства отметил, что реплика чешского политика не может не вызывать удивления. По его мнению, Лавров говорил не о конкретных правительствах или их курсе, а о «здоровых силах», которые действуют во благо своей страны.

Впрочем, в России исходят из того, что подобные устремления должны относиться к числу основных задач любого правительства в соответствии с волеизъявлением избирателей, — добавил источник.

Ранее Лавров заявил, что Россия отмечает пробуждение в Европе здоровых сил. По его словам, эти политики ориентируются на национальные интересы своих стран, а не на имперские амбиции, «которые давным-давно были обрушены и никогда больше не вернутся». По мнению главы МИД РФ, в число таких стран входит Чехия. В ответ Андрей Бабиш заявил, что не понимает, о чем идет речь, и подчеркнул неизменность внешнеполитического курса Праги.