РБК назвал кандидата на пост главы Счетной палаты РБК: на пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Жуков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Жуков

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков может занять пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, рассказали источники РБК. По данным издания, его кандидатуру предлагает сам Кудрин. При этом один из собеседников подчеркнул, что «возможны самые неожиданные решения» со стороны президента России Владимира Путина.

Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин, — сказал один из источников РБК.

Жуков работал вице-премьером правительства с 2004 по 2011 год, а с 2010 по 2018 год был президентом Олимпийского комитета России.

Действующий глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании, сообщил ТАСС источник. По его словам, фактическое решение о переходе Кудрина уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря на одном из пленарных заседаний Совета Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать сведения о встрече главы государства и главы Счетной палаты, обнародованные изданием The Bell. Журналисты писали, что встреча состоялась 24 ноября, а главной темой обсуждения были вопросы, которые касаются компании «Яндекс».