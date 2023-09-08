«Разнести в щепки»: в ГД призвали наносить удары по колл-центрам на Украине Депутат Журавлев призвал бомбить колл-центры на Украине

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru о необходимости нанесения Вооруженными силами РФ ударов по украинским колл-центрам, которые подталкивают некоторых доверчивых россиян к совершению терактов в стране, а также обманным путем присваивают себе их деньги. Он убежден, что эти колл-центры являются такими же военными центрами, как позиции ВСУ или украинские заводы по производству боеприпасов.

Парламентарий подчеркнул, что такие колл-центры работают под надзором спецслужб Украины и выполняют диверсионные функции.

Несколько месяцев призываю к этому российские вооруженные силы. Все эти раскиданные по Украине колл-центры мало того, что работают под присмотром и с благословения местных спецслужб, так и миссию, по сути, выполняют диверсионную. <...> Это абсолютно такие же военные цели, как расположение ВСУ, эшелоны с техникой или заводы по производству снарядов, — сказал он.

Журавлев считает, что хватит одного точного удара по этому учреждению, чтобы число звонящих из Украины в Россию преступников сильно снизилось.

Достаточно разнести в щепки хотя бы одно такое осиное гнездо точным ударом ракеты или боевого дрона, как число желающих звонить в Россию резко уменьшится, — подытожил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 58-летняя сотрудница «Водоканала» подожгла военкомат, а потом стала закидывать здание камнями. После задержания полицейскими, на допросе она рассказала, что стала жертвой аферистов с Украины и действовала по указаниям куратора.